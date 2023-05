Casino : Moody's dégrade encore !

(Boursier.com) — Moody 's vient de dégrader la note CFR de Casino de 'Caa1' à 'Caa3' et de 'Caa1-PD' à 'Ca-PD' la note de probabilité de défaut (PDR). L'agence explique que cette décision reflète la très forte probabilité de défaut (sous la forme d'un échange en détresse, qui, selon la définition de Moody's, constitue un défaut) à la suite de l'ouverture d'une procédure de conciliation entre l'entreprise et ses créanciers pour négocier une restructuration de la dette. Compte tenu de la structure du capital insoutenable de la société et de sa faible liquidité, Moody's estime qu'une restructuration de la dette est désormais très probable et que les créanciers subiront des pertes... La perspective reste 'négative'.