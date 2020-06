Casino : Monoprix et le Marché International de Rungis lancent un partenariat

(Boursier.com) — Monoprix (enseigne du groupe Casino) et le Marché International de Rungis lancent un partenariat pour approvisionner les Franciliens en produits frais et locaux et soutenir l'excellence agricole française. Avec la crise sanitaire actuelle, l'évolution des habitudes de consommation s'accélère. Les Français, et en particulier les Franciliens, affirment encore davantage leurs choix en faveur d'un approvisionnement local. En parallèle, de nouveaux modes de collaboration et d'entraide se mettent en place entre l'ensemble des acteurs de la chaîne : agriculteurs, producteurs, grossistes et commerçants. "Il convient en effet de fournir à la population des produits de qualité, mais aussi de soutenir l'excellence des productions et le patrimoine français", explique le groupe Casino.

En s'associant au Marché International de Rungis - plus grand marché de produits frais au monde -, Monoprix - leader du commerce de centre-ville - renforce ainsi sa stratégie visant à "s'affirmer comme le meilleur commerçant de produits frais, en proposant à ses clients de Paris et des Hauts-de-Seine une offre d'une qualité et d'une fraîcheur irréprochables".