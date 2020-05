Casino : mise sur la proximité et renforce son partenariat avec Deliveroo

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — Casino gagne 3,2% à 34,2 euros sur la place parisienne. Le distributeur a renforcé son partenariat avec Deliveroo pour la livraison à domicile de produits issus de ses différents points de vente en France. Selon 'Les Echos', "la montée en puissance sera progressive. Si aujourd'hui 110 points de vente sont concernés, 300 seront couverts d'ici à l'été. L'objectif est d'atteindre 1.500 magasins du groupe en 2021.

"L'application de livraison de nourriture avait commencé à livrer les produits de la bannière Franprix l'année dernière, mais l'accord a maintenant été étendu à toutes les chaînes du détaillant, y compris ses hypermarchés et la marque Monoprix", a indiqué à 'Bloomberg' un porte-parole de la société stéphanoise.

Pour Bryan Ganrier, Casino est "une fois de plus en avance sur ses concurrents lorsqu'il s'agit de s'associer avec des spécialistes de la tech et de la livraison pour l'expédition à domicile". Cet accord montre également que Casino aborde la question de la livraison à domicile par le biais de partenariats, un choix qui est probablement motivé par ses problèmes de flux de trésorerie, et qui lui permet de limiter ses dépenses d'investissement.

Par ailleurs, dans un entretien accordé au 'Figaro' en début de semaine, Jean-Charles Naouri, PDG et premier actionnaire de Casino, affirme que "l'avenir de la distribution, c'est d'être au plus près des clients". A ce titre, le dirigeant explique que son groupe "va ouvrir près de 300 magasins de proximité d'ici l'an prochain".