Casino, Les Mousquetaires et TERACT en discussions exclusives pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats et optimiser leurs réseaux respectifs

(Boursier.com) — Dans le cadre du projet de création d'un nouvel acteur français de la distribution responsable et durable, valorisant le revenu des agriculteurs et annoncé le 9 mars 2023 par le groupe Casino et TERACT, le Groupement Les Mousquetaires, le groupe Casino et TERACT annoncent être en discussions exclusives pour approfondir la coopération stratégique existante entre le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino.

Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino envisagent de prolonger de deux ans la durée de leurs alliances jusqu'en 2028 (Auxo Achats Alimentaires, Auxo Achats Non Alimentaires et Auxo Achats Non Marchands) et d'étendre leurs accords au nouvel ensemble à constituer entre le groupe Casino et TERACT, qui serait contrôlé par le groupe Casino.

Il est par ailleurs envisagé de bâtir de nouveaux partenariats entre le nouvel ensemble et le Groupement Les Mousquetaires :

-une alliance aux achats dans les produits alimentaires de Marque Distributeur,

-un approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du Groupement Les Mousquetaires, s'appuyant sur le savoir-faire reconnu d'AgroMousquetaires,

-un accès pour le Groupement Les Mousquetaires à l'expertise reconnue des filières produits frais de TERACT Ferme France, entité nouvellement créée et en charge de l'approvisionnement en produits agricoles et locaux de l'entité à constituer,

En outre, la nouvelle entité pourrait céder au Groupement Les Mousquetaires sur plusieurs années et à prix de marché un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France représentant au minimum 1,1MdEUR de chiffre d'affaires TTC. Tout en maintenant le volume global négocié par les alliances aux Achats et en préservant l'emploi, ces transferts permettraient d'accélérer le recentrage géographique des enseignes Casino sur les régions cibles et prioritaires pour son nouveau projet et à Intermarché de compléter son maillage national.

Par suite, le Groupement Les Mousquetaires pourrait devenir également actionnaire minoritaire de la nouvelle entité. Dans ce contexte, InVivo et le Groupement Les Mousquetaires envisagent un investissement de 300 ME dans la nouvelle entité. Conformément au communiqué du 9 mars 2023, Casino et les actionnaires de référence de TERACT ont initié des discussions avec d'autres investisseurs potentiels pour venir compléter le tour de table confirmant l'objectif de lever un montant total de 500MEUR de fonds propres afin de doter ce nouvel ensemble de moyens financiers complémentaires pour mettre en oeuvre son plan stratégique ambitieux.

En fonction de leur avancement, ces discussions seront soumises à la consultation des instances représentatives du personnel, aux autorités réglementaires compétentes et aux gouvernances respectives du groupe Casino, du Groupement Les Mousquetaires, de TERACT et d'InVivo.

Comme indiqué dans le communiqué du 9 mars 2023, ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre les parties qui pourrait intervenir avant la fin du second trimestre 2023 et dont le marché sera tenu informé.

En application du règlement d'exécution (UE) 2016/1055 de la Commission Européenne du 29 juin 2016 relatif aux modalités techniques de publication et de report des informations privilégiées, le présent communiqué de presse a été communiqué au diffuseur agréé de Casino pour diffusion le 24 avril 2023 à 7h45, heure de Paris.