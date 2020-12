Casino : les investisseurs en soutien des opérations de financement

(Boursier.com) — Le Groupe Casino a mené avec succès les deux opérations de financement annoncées le 9 décembre dans le cadre de la poursuite du renforcement de sa structure financière. Casino réalise ainsi :

- l'émission d'une obligation non sécurisée de 400 millions d'euros, portant un coupon de 6,625% et de maturité janvier 2026. Il s'agit de la première émission d'obligation non sécurisée depuis janvier 2018 ;

- un abondement de 225 ME du prêt à terme (Term Loan B) de maturité janvier 2024, à un prix d'émission de 99,75% du nominal ;

Le montant total de ces financements atteint 625 ME et dépasse les 500 ME initialement visés, grâce à la sursouscription d'une base d'investisseurs diversifiée.

Ces financements (625 ME), associés aux produits des cessions de Leader Price et au compte séquestre (735 ME), financeront l'offre de rachat obligataire en cours visant les souches 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, pour un montant maximal de 1,35 milliard d'euros. Les résultats de l'offre de rachat seront communiqués au marché le 21 décembre.

Les fonds levés et éventuellement non utilisés au terme de l'offre de rachat seront versés sur le compte séquestre dédié au remboursement de la dette, en vue d'opérations ultérieures.