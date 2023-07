Casino : les deux prétendants seraient prêts à relever leur offre, le titre en profite

(Boursier.com) — Les deux prétendants à la reprise de Casino sont prêts à améliorer leur offre ! Moins disant financièrement, 3F Holding, la société du trio Zouari-Niel-Pigasse s'est déjà engagée à relever sa proposition : "nous allons soumettre une offre révisée", affirme ainsi Matthieu Pigasse à nos confrères des 'Echos'. Au lendemain d'une réunion à Bercy entre direction, créanciers et repreneurs potentiels, le banquier d'affaires précise au quotidien : "nous sommes dans une logique partenariale ouverte à tous sans condition de niveau de détention de capital. Nous avons entendu les remarques et sommes prêts à faire évoluer notre offre".

"Sur le fond, notre projet diffère vraiment de celui de Daniel Kretinsky... Notre objectif est de tirer le meilleur de nos emplacements et de nos marques qui sont d'une qualité inégalable. Notre but est, notamment, d'augmenter le chiffre d'affaires au mètre carré qui est aujourd'hui inférieur à celui des autres enseignes concurrentes", note de son côté Moez-Alexandre Zouari. "Le pivot de l'offre de 3F mise sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle avec 3.000 embauches, la baisse des prix et le développement des marques propres, jusqu'à 40 % des ventes comme chez Carrefour", souligne 'Les Echos'.

Le journal précise que la proposition faite par le duo Daniel Kretinsky et Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière sera également améliorée sans en dire davantage.

Du côté du gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances a indiqué que les deux offres de recapitalisation sont solides et qu'il n'appartient pas à l'État de prendre parti. "Deux propositions ont été faites, les deux propositions sont solides, mais ce n'est pas à l'Etat de prendre parti pour l'une ou l'autre", a déclaré mardi Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale. L'Etat sera néanmoins vigilant sur l'impact sur l'emploi et la solidité des plans industriels.

Le titre profite de ces dernières informations pour reprendre 7% à 3,2 euros sur la place parisienne.