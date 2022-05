Casino : les covenants bancaires sont respectés

(Boursier.com) — Le Groupe de distribution Casino apporte des informations complémentaires concernant ses comptes du 1er trimestre 2022 clos au 31 mars.

Ainsi, pour un chiffre d'affaires global de 7,483 milliards d'euros (7,146 MdsE au 1er trimestre 2021), l'Ebitda en France s'élève à 201 millions d'euros sur le trimestre. En Amérique Latine, il est de 201 ME sur le trimestre, en baisse de -24 ME, incluant un recul de GPA Brazil (fermeture des hypermarchés dans le cadre de leur cession à Assaí pour conversion au format Cash & Carry), et une progression d'Assaí et du Groupe Éxito (hausse des ventes).

Au 31 mars 2022, l'Ebitda après loyers 12 mois glissants s'établit à 851 ME en France.

La liquidité du Groupe en France s'établit à 2,7 MdsE (2,4 MdsE fin mars 2021), dont

- 686 ME de trésorerie (464 ME fin mars 2021) ;

- 2,1 MdsE de lignes de crédits confirmées non tirées disponibles à tout moment (1,9 MdsE fin mars 2021).

Hors GreenYellow, la variation de dette nette sur le 1er trimestre 2022 est en amélioration de +569 ME par rapport à celle de l'an dernier, portée par le plan de cession et une amélioration du cash-flow (retournement des effets BFR de fin 2021, maîtrise des Capex).

Au 31 mars 2022, la dette financière brute inclut 289 ME de billets de trésorerie et 170 ME de lignes de crédit Monoprix (non sécurisées) tirées (vs 530 ME de billets de trésorerie et 200 ME de lignes de crédit tirées fin mars 2021).

Le covenant dette brute sécurisée/ Ebitda après loyers s'établit à 2,71x, avec un Ebitda après loyers de 776 ME et une dette sécurisée de 2,1 MdsE.

Les deux covenants sont confortablement respectés avec :

- Une marge de 611 ME sur la dette pour le covenant dette brute sécurisée / Ebitda après loyers

- Une marge de 208 ME sur l'Ebitda pour le covenant Ebitda après loyers/ Coûts financiers nets.

Le compte séquestre non sécurisé a été débité de 339 ME et son solde est de 0 euro au 31 mars 2022. Suite à la notification du 28 mars 2022, le Groupe a remboursé par anticipation l'obligation de maturité juin 2022 le 20 avril 2022.

Le solde du compte séquestre sécurisé s'élève à 145 ME au 31 mars 2022, niveau identique au 31 décembre 2021.

Aucune somme n'a été créditée ou débitée du compte séquestre des obligations et son solde est resté à 0 euro.