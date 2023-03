Casino : le titre s'offre un peu d'air sur un plan de rachat d'obligations

(Boursier.com) — Casino s'offre un copieux rebond de 7,4% à 6 euros en ce début de semaine à Paris. Il est vrai que le titre avait fortement décroché au cours des dernières séances, notamment plombé par l'abaissement de sa notation crédit par Moody's, et ce alors que le marché est de plus en plus inquiet pour l'avenir du distributeur, confronté à un mur de dette. Pour tenter de rassurer, le groupe a annoncé vendredi soir un plan de rachat d'obligations de 100 ME : il s'agit d'obligations émises par sa filiale détenue à 100% Quatrim arrivant à échéance en janvier 2024.

L'agence a abaissé jeudi soir les notes crédit long terme et CFR du distributeur de 'B3' à 'Caa1' (obligations de très mauvaise qualité présentant un risque élevé de défaut). Les perspectives restent 'négatives', signe que Moody's pourrait encore abaisser sa notation dans les mois à venir. "La dégradation reflète la poursuite des pertes de parts de marché sur le marché français de la distribution, des flux de trésorerie disponibles toujours négatifs en France et une réduction des marges dans la distribution domestique en 2022'', a souligné Moody's.