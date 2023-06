Casino : le titre s'envole, le trio Niel, Pigasse, Zouari à la rescousse

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Casino s'envole de près de 16% à 7,6 euros dans les premiers échanges. On a appris, avant l'ouverture du marché parisien, que le trio Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari compte bien tenter sa chance dans le dossier. En réponse aux rumeurs dont la presse s'est fait l'écho, le distributeur a indiqué avoir reçu une lettre d'intention préliminaire des trois hommes d'affaires relative à une proposition de renforcement des fonds propres de Casino Guichard Perrachon jusqu'à un montant de 1,1 milliard d'euros, dont 200 à 300 millions seraient investis directement par eux, le solde étant souscrit par des partenaires qui s'associeraient à leur projet (dont les créanciers actuels qui souhaiteraient réinvestir en capital). Cette proposition serait assortie, dans la mesure du nécessaire, d'une adaptation de la dette existante de Casino à ses capacités et à la préservation de son potentiel de croissance.

A ce stade, il ne s'agit pas d'une offre ferme mais d'une manifestation d'intérêt préliminaire qui pourrait ne pas aboutir, a précisé Casino. Le Groupe étudiera cette manifestation d'intérêt et tiendra le marché informé en cas de nouvel élément matériel.

Le trio avait dit jeudi vouloir travailler sur "une solution financière et industrielle pérenne" pour le groupe Casino, après l'abandon d'un projet de rapprochement avec Teract. "Cette solution s'accompagnerait d'une mise en place d'un projet industriel et social fort et d'un plan financier rétablissant les grands équilibres du groupe Casino, en s'appuyant pleinement sur ses équipes", avaient indiqué les intéressés en fin de semaine passée.

Dirigé par Jean-Charles Naouri, le groupe Casino traverse une zone de fortes turbulences notamment imputables à son endettement, qui atteignait 6,4 milliards d'euros à fin décembre. Casino doit rembourser 3 milliards d'euros de dettes au cours des deux prochaines années et la holding par laquelle Jean-Charles Naouri le contrôle est également lourdement endettée.