Casino : le titre s'effondre, dilution en question

(Boursier.com) — Casino s'effondre de 30% ce jeudi, à 5,40 euros, après un point bas touché à 4,69 euros, alors que le groupe a averti d'un risque de dilution massive pour les actionnaires dans le cadre du plan de sauvetage financier du groupe de distribution. Dans le prolongement de son communiqué du 26 juin, Casino a ainsi annoncé aux parties prenantes de la conciliation qu'il lui apparaît nécessaire de convertir en capital la totalité des instruments de dette non sécurisée et entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée (RCF et Term Loan B), et ce afin d'avoir une structure de dette compatible avec la génération de trésorerie prévue par le plan d'affaires 2023-2025.

Les obligations sécurisées émises par Quatrim feraient l'objet d'un rééchelonnement et d'un remboursement au moyen des produits de cession des actifs immobiliers sécurisant ces obligations.

Ces montants ont été déterminés sur la base des éléments financiers clés prospectifs transmis aux parties prenantes de la conciliation et supposent le maintien des financements opérationnels du Groupe. A cette fin, il serait proposé aux créanciers sécurisés du Groupe -c'est-à-dire les créanciers au titre du RCF et du Term Loan B- de fournir lesdits financements opérationnels pour un montant et une période d'engagement à déterminer.

Questions sur la conversion de dette en capital

La participation aux financements opérationnels ouvrirait le droit aux créanciers concernés de participer à la nouvelle dette réinstallée du groupe... Sur la base de cette proposition, Casino vise un ratio de levier net (c'est-à-dire dette nette/ Ebitda) de l'ordre de 1x à horizon 2025.

Cette vision de Casino des montants de conversion de dette en capital sera discutée avec les potentiels apporteurs de fonds propres ainsi qu'avec les créanciers financiers du Groupe de sorte que la proposition de restructuration finale pourra différer de cette vision.

Quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino.

Quels critères d'appréciation des offres ?

Afin de parvenir à un accord de principe avec les principaux créanciers sur la restructuration de la dette financière du Groupe d'ici la fin du mois de juillet 2023, Casino et les conciliateurs ont sollicité des parties prenantes de la conciliation la remise d'offres d'apport en fonds propres au plus tard le 3 juillet 2023 en vue de finaliser un accord de principe sur les termes de la restructuration financière d'ici le 27 juillet.

Pour rappel, le groupe estime que cet accord devra comprendre un apport en fonds propres pour un montant d'au moins 900 millions d'euros afin de permettre la mise en oeuvre du plan d'affaires 2023-2025 dans des conditions de liquidité adéquates. Il est précisé que les passifs fiscaux et sociaux et les intérêts des dettes sécurisés décalés en 2023 feraient l'objet d'un paiement lors la mise en oeuvre du plan de restructuration.

Les offres reçues seront examinées par le Groupe au regard, notamment, des critères suivants :

- La pérennité du Groupe et sa viabilité sur le long terme ;

- L'intégrité des activités du Groupe en France ;

- La préservation des emplois au sein du Groupe et chez les partenaires du Groupe ;

- La rapidité et la certitude d'exécution de la proposition de restructuration ; et

- La compatibilité de la structure de bilan cible avec la génération de cash flow anticipée afin de permettre la bonne exécution du plan d'affaires et le remboursement des passifs financiers restructurés.