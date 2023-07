Casino : le titre au tapis, le risque de défaut augmente

(Boursier.com) — Casino plonge de 15% à 3,45 euros, sur un nouveau plus bas historique ce lundi matin. Le distributeur, qui doit recevoir dans la journée des offres de reprise, a indiqué qu'il pourrait être en défaut au titre de son RCF dans la mesure où il anticipe que le ratio dette brute sécurisée / EBITDA après loyers au 30 juin dépassera le plafond de 3,5x, qui est l'un des covenants financiers au titre du RCF devant être respecté à chaque date de test. Le Groupe pourrait donc, à la date de remise du certificat concerné (c'est-à-dire au plus tard à fin août), être en défaut au titre de son RCF, ce qui "entrainerait un défaut croisé au titre d'une partie de son endettement financier au niveau de ses filiales opérationnelles".

En anticipation de cette date, les conciliateurs ont d'ores et déjà sollicité des prêteurs au titre du RCF qu'ils renoncent à déclarer toute exigibilité anticipée sur le fondement d'éventuels cas de défaut au titre des covenants financiers au 30 juin 2023 et 30 septembre 2023... Mais à ce jour, ces prêteurs n'ont pas répondu à la demande. Par ailleurs, les titulaires des obligations high yield non sécurisées émises par Casino Guichard-Perrachon ont refusé d'octroyer les waivers (dérogation) demandés pendant la durée de la période de conciliation.