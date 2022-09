Casino : le titre au tapis, la dette refait parler

(Boursier.com) — Dans un marché à la tendance fragile, Casino recule de 3,1% à 11,2 euros, proche de ses plus bas historiques. Le distributeur a annoncé avoir obtenu les autorisations réglementaires nécessaires à la cession de GreenYellow. Une opération qui rapportera 600 millions d'euros au distributeur. Ce dernier a profité de cette annonce pour indiquer avoir conclu avec Farallon Capital une opération de préfinancement d'une quote-part du prix de cession pour un montant nominal de créance de 350 ME.

Pour Bryan Garnier, cette information signifie que Casino était sur le point de rompre son covenant bancaire du troisième trimestre 2022 contrairement aux indications rassurantes fournies par la direction fin juillet. Avec un EBITDA sous pression et une consommation de trésorerie persistante, le problème récurrent des covenants reviendra au premier trimestre 2023 et au troisième trimestre 2023, contraignant Casino à monétiser au plus vite tous les actifs qu'il peut, comme Assai et Exito (pas une tâche facile compte tenu de la valorisation et des contraintes de calendrier). Selon l'analyste, ce n'est qu'une question de temps avant que Casino ou sa holding Rallye ne puissent pas rembourser leur dette... Le broker réitère ainsi logiquement son avis 'vendre' sur le titre.

Les "projections financières sont conformes au respect de nos engagements, comme cela a été le cas pour tous les trimestres précédents", a tenté de rassurer un porte-parole du groupe stéphanois à 'Bloomberg'. Pas sûr que cela soit suffisant.