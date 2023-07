Casino : le titre accélère après le dépôt des offres de reprise

(Boursier.com) — Après un début hésitant, Casino rebondit désormais vigoureusement de 20% à 4,70 euros en matinée à Paris. Le distributeur a fait savoir avant l'ouverture des marchés qu'il a reçu deux offres visant à renforcer ses fonds propres alors qu'il risque le défaut sans soutien extérieur. Sans surprise, ces deux propositions émanent de EP Global Commerce, détenu par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, avec le soutien de Fimalac, et de 3F Holding, la société fondée par Moez-Alexandre Zouari, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

Ces deux propositions seront analysées et présentées au comité ad hoc du Conseil d'administration de Casino ce jour, puis aux créanciers dans le cadre d'une réunion organisée le 5 juillet sous l'égide des conciliateurs. Les principaux termes de chacune de ces propositions seront alors rendus publics.

Mais on sait déjà que le véhicule d'investissement du trio a proposé d'investir 900 millions d'euros dans le cadre du projet de restructuration du distributeur. "L'Offre repose sur un projet industriel et social de long terme, respectueux de l'histoire et de la culture du groupe Casino. Elle comporte également un puissant volet financier dotant le Groupe d'une structure capitalistique et financière appropriée", souligne 3F Holding.

De son côté, selon les informations de 'BFM Business', Daniel Kretinsky (déjà actionnaire de Casino à hauteur de 10%), associé à Marc Ladreit de Lacharrière, proposerait désormais une augmentation de capital de 1,8 milliard d'euros pour renflouer Casino. "Ils financeront cette augmentation de capital à hauteur de 900 millions d'euros, afin d'avoir 50% du capital de Casino". Les créanciers de Casino, fonds d'investissement et banques françaises, feraient partie intégrante du projet. 'Reuters' croit savoir pour sa part que l'offre du duo se décomposerait en une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, dont 450 ME seraient apportés par des créanciers, et 500 ME de dette sécurisée convertis en actions.

Alors, qui remportera la mise ? Pour Bryan Garnier il ne fait guère de doute que le duo Kretinsky/Ladreit de Lacharrière est en pole position compte tenu d'une offre deux fois supérieure à celle de 3F (un point crucial alors que le broker a toujours dit que 900 ME n'étaient pas suffisants pour relancer Casino en France avec des baisses de prix dans les hypers-supers-Monoprix et avec des remodelings de magasins). Mais le duo devra encore rassurer le gouvernement français sur sa volonté de ne pas démanteler l'ensemble du groupe (même si la cession de Monoprix semble encore nécessaire à un moment donné) et de mettre en péril plus de 55.000 emplois.

Casino a lancé fin mai des négociations officielles avec ses créanciers dans le cadre d'une procédure de conciliation devant la justice destinée à restructurer sa dette. Le groupe a indiqué lundi matin qu'il allait demander dans les prochains jours "des délais de grâce" auprès du tribunal de commerce afin d'éviter un défaut de paiement pendant la période de conciliation alors que certains de ses créanciers ont refusé d'accorder une suspension des paiements d'intérêts et d'échéance dus pendant cette période.