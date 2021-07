Casino : le résultat opérationnel courant ressort à 444 ME au S1

(Boursier.com) — Le groupe Casino publie un chiffre d'affaires consolidé de 14,48 Milliards d'euros au premier semestre. En données comparables, il ressort en baisse de 0,5%. Selon le consensus de place, les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires semestriel d'un peu moins de 15 Milliards d'euros. L'EBITDA Groupe s'établit à 1,099 MdE, soit une variation de +3% après impact du change et de +11,1% à taux de change constant.

Le résultat opérationnel courant ressort à 444 Millions d'euros, en hausse de 11,4% à taux de change courants et de 23,5% à taux de change constants. Pour la France, le ROC est de 146 ME.

Les ventes du groupe en Amérique latine ont progressé de 6,3% à taux de change constants, tirées par l'enseigne de "cash and carry" Assai.

Perspectives S2 2021 : accélération de l'expansion en France et à l'international

Plan de cession : signature avec BNPP d'un partenariat et d'un accord pour la cession de Floa pour un total de 179 ME et sécurisation de 99 ME d'earn-out, portant le total des cessions à 3,1 MdsE.

Le groupe maintient sa cible de plan de cession France de 4,5 MdsE.

Amélioration des conditions financières, revue des covenants et extension à juillet 2026 de 1,8 MdE du principal crédit syndiqué de Casino. Au 30 juin 2021, covenant7 confortablement respecté avec une marge de 359 ME sur l'EBITDA après loyers (2,1x vs. limite à 3,5x).

En Amérique latine :

Forte amélioration de la rentabilité avec un EBITDA et un ROC S1 en progression de +21% et +33% à change constant. Chiffre d'affaires en croissance organique de +5,5% au T2, tiré par Assai (+22%).

Doublement de la valeur des actifs au Latam depuis l'annonce du spin-off d'Assai.