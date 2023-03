Casino : Le résultat opérationnel courant recule à 1,12 MdsE

(Boursier.com) — Le distributeur Casino a publié un bénéfice opérationnel courant annuel en baisse de 12,1% à taux de change constant, pénalisé par ses activités en France et dans le commerce en ligne. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 1,12 milliard d'euros en 2022, contre 1,19 milliard un an auparavant. Le groupe tricolore a également annoncé qu'aucun dividende ne serait proposé au titre de 2022 lors de sa prochaine assemblée générale.

Le chiffre d'affaires groupe est de 33,6 MdsE, en progression de 5,2% en comparable, dont 14,2 MdsE sur le segment France Retail (+1,5%), 1,6 MdE chez Cdiscount (-20,5%) et 17,8 MdsE au Latam (+12,3%).

L'EBITDA du groupe s'établit à 2.508 ME, stable vs 2021. En France, sur les enseignes de distribution, l'EBITDA ressort à 1.199 ME (-2% au S2, -6% à l'année) et le ROC à 421 ME (stable au S2, -12% à l'année), avec une progression du ROC au S2 dans les enseignes parisiennes et de proximité.

Chez Cdiscount, l'évolution du mix vers les activités porteuses se confirme (Marketplace, Services Advertising, Octopia). L'EBITDA est ressorti à 54 ME et le ROC à -42 ME, en baisse vs 2021 du fait du contexte de marché post-Covid, avec une amélioration séquentielle au S2 en lien avec les plans d'économies (75 ME année pleine). Au Latam, l'EBITDA grimpe à 1.186 ME (+19% au S2, +15% à l'année) et le ROC à 677 ME (+17% au S2, +11% à l'année), portés par les excellentes performances d'Assaí et de Grupo Éxito.

La dette financière nette du groupe ressort à 6,4 MdsE, en hausse par rapport à 2021 (5,9 MdsE) du fait de la hausse de la dette d'Assaí (+0,9 MdE) liée à son plan d'expansion.

Les priorités en 2023 sont en France :

-Plan de réduction des coûts de 250 ME dans les enseignes de distribution;

-Plan de baisse des stocks de 190 ME;

-Plan d'expansion de 1.000 magasins en proximité et poursuite du développement en franchise;

-Baisse de la dette.

Par ailleurs, Casino et TERACT ont annoncé la signature d'un accord d'exclusivité pour "créer le leader français de la distribution responsable et durable".

Une entité contrôlée par Casino regroupera les activités de distribution en France et une seconde, nommée TERACT Ferme France, contrôlée par InVivo, se chargera de l'approvisionnement en produits agricoles locaux et en circuit court, ont déclaré les deux sociétés.