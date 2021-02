Casino : le résultat opérationnel courant grimpe à 1,426 Milliard d'euros

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Casino a publié sur l'exercice 2020 un résultat opérationnel courant de 1,426 Milliard d'euros (+25,2% à taux de change constant), soutenu par les économies de coûts et par la progression de son activité en France et au Brésil, son deuxième marché. Le chiffre d'affaires a grimpé de 8% à magasins comparables pour atteindre 31,9 Milliards d'euros.

Le groupe de distribution s'est engagé à améliorer encore sa rentabilité et son niveau de trésorerie cette année et à poursuivre son plan de cession d'actifs pour réduire la dette.

Les grands chaînes de distribution ont bénéficié d'une forte demande des consommateurs, contraints de rester chez eux en raison des mesures de confinement mises en place pour freiner la pandémie de coronavirus. Les magasins de proximité de Casino dans les centres-villes et le commerce électronique en ont fortement bénéficié...

Le groupe a vendu à ce jour 2,8 milliards d'euros d'actifs, dont plusieurs centaines de magasins à prix réduits Leader Price à son rival allemand Aldi.

Casino a précisé que, compte tenu du succès du développement de son portefeuille d'activités en France, il dispose d'une "optionalité accrue" pour réaliser son plan de cession dont il a confirmé l'objectif de 4,5 milliards d'euros.

La direction vise une progression de son cash-flow libre cette année. Casino propose de ne pas verser de dividende au titre de 2020.