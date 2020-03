Casino : le résultat net normalisé recule en 2019, les prévisions 2020 sont suspendues

Crédit photo © Casino

(Boursier.com) — En pleine crise sanitaire et grosse affluence dans les magasins de distribution, Casino dévoile ses résultats 2019 et suspend ses prévisions financières initiales pour 2020 et au-delà en raison des incertitudes liées au coronavirus. Sur l'exercice écoulé, le groupe stéphanois enregistre un résultat opérationnel courant de 1,292 milliard d'euros, en hausse de 5,5% à changes constants (hors crédits fiscaux). L'EBITDA progresse de 0,6% (à changes constants) à 2,64 MdsE pour un chiffre d'affaires en hausse de 0,9% (+4,2% à changes constants) à 34,645 MdsE.

En France, le chiffre d'affaires est en croissance de + 0,3% en comparable. Y compris Cdiscount, la croissance comparable du volume d'affaires en France s'établit à +1,9%. La marge du ROC de la distribution dans l'Hexagone s'établit à 3,8% (+ 0,5 pt).

Le résultat net normalisé des activités poursuivies Part du Groupe s'élève à 212 ME contre 327 ME en 2018, essentiellement dû à une baisse du résultat opérationnel courant au Brésil en lien avec l'absence de crédits fiscaux et à une évolution de la charge d'impôt en France liée à de moindres activations de déficits fiscaux qu'en 2018 (notamment Cdiscount) et à la transformation du CICE en exonération de charges sociales imposables. Quant au résultat net des activités poursuivies, art du Groupe, il s'établit à -384 ME contre -60 ME en 2018 en raison notamment d'une hausse des charges exceptionnelles non cash liées au plan de cession.

Le Groupe a accéléré au cours de l'année écoulée l'exécution de plans majeurs stratégiques et financiers, lui permettant de renforcer sa structure financière. Il enregistre 2,8 MdsE d'actifs non stratégiques cédés depuis juin 2018, dont 1,8 MdE encaissés à fin 2019. Les cessions signées mais non encore encaissées représentent un montant de 1 MdE, qui contribuera au remboursement ou au rachat des échéances obligataires 2021-2022 (1,1 MdE restant à rembourser après l'opération de refinancement). Comme annoncé au T4 2019, le Groupe a finalisé son plan de refinancement en France et le regroupement de ses activités en Amérique latine sous la filiale brésilienne GPA, cotée au Novo Mercado depuis le 2 mars 2020.

La Dette financière nette du groupe Casino au 31 décembre 2019 est de 4,1 MdsE contre 3,4 MdsE au 31 décembre 2018.

Casino, qui fait face à une demande inédite par son ampleur à l'instar des autres distributeurs, tant en magasins qu'en solutions de Drive ou de livraison à domicile, est pleinement mobilisé pour sécuriser l'approvisionnement des populations tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs et de ses clients.