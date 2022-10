Casino : le rebond a fait long feu

(Boursier.com) — L 'envolée du titre qui a suivi la publication des comptes trimestriels de Casino semble déjà bien loin. L'action a rechuté de près de 6% vendredi et redonne encore 2% à 9,25 euros en ce début de semaine sur la place parisienne. 'Neutre' sur le dossier, Invest Securities affirme que le rebond (+15%) de Casino jeudi dernier ne vaut pas reprise de momentum. Le broker ne considère pas que cette publication puisse en effet créer les conditions d'un retournement. La progression de 25% de l'EBITDA France ne doit pas masquer les problèmes de fond dans un contexte où le groupe se voit contraint de désinvestir hors de son actif le plus rentable et à plus fort potentiel (Assai) car il ne peut pas compter sur une capacité endogène de désendettement suffisante en France, comme le montre sa situation financière à fin septembre, avec une dette stable à 5,1 MdsE, avant cession de GrenYellow.

Alors même que l'activité du troisième trimestre souligne une perte de compétitivité apparente du groupe en France, dont la croissance des ventes (+3,9% LFL) l'éloigne davantage de l'inflation alimentaire dans un contexte concurrentiel aggravé de nature à le déstabiliser (-50bps de PDM selon Kantar sur la période P9). Si le management fait preuve d'une réactivité certaine, que peut-il faire de mieux que d'acheter toujours et encore du temps face à des échéances financières qui deviennent plus critiques avec la hausse des taux ? Dans un momentum médiocre et instable, le courtier reste donc prudent et abaisse sa cible de 13,6 à 11,5 euros.

Goldman Sachs a lui réitéré son avis 'vendre' avec un objectif réduit de 10 à 9 euros.