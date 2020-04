Casino : le marché salue le dynamisme de l'activité











(Boursier.com) — Casino grimpe de 2% à 36,6 euros à l'ouverture du marché parisien, les opérateurs saluant la solide performance du distributeur au premier trimestre. Le groupe stéphanois a enregistré sur la période un chiffre d'affaires de 8,3 milliards d'euros, en croissance de +7,9% en organique et de +6,4% en comparable en incluant l'impact sur la consommation alimentaire de l'épidémie du Covid-19 depuis mi-mars. En France, la croissance organique ressort à 5,8%, tiré par les formats urbains, la proximité et l'E-commerce et l'Ebitda progresse de 67 ME par rapport au 1er trimestre 2019. Au cours des quatre dernières semaines au 20 avril, la croissance a atteint 24% en moyenne chez Franprix, les supermarchés Casino et la "proximité" et elle a été à trois chiffres dans le commerce alimentaire en ligne.

#Chiffredaffaires Publication ce jour du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 du groupe Casino. La croissance en France est portée par les formats urbains, la #proximité et le #ecommerce. Forte croissance également de l'activité de @GPAbr et @Grupo_Exito en Amérique latine. pic.twitter.com/sq380cEFOj

— Groupe Casino (@Groupe_Casino), via Twitter

Jefferies salue cette progression supérieure aux attentes des ventes mais souligne que des inquiétudes subsistent quant à la capacité du détaillant à générer du cash une fois que le confinement aura pris fin. "Il est indéniable que le portefeuille français du groupe, qui se compose principalement de petites surfaces, est clairement reluisant dans une France fermée... Mais la mesure dans laquelle cela se traduira par un niveau de liquidités plus élevé et plus soutenu une fois le confinement terminé est "loin d'être certaine", souligne le courtier. Le processus de désendettement semble "plus complexe" depuis le début de la pandémie, ajoute le broker, à 'sous-performer' sur la valeur.