Casino : le Chiffre d'affaires Groupe baisse de 5,5% en données publiées au T3 et de -5,3% en données comparables

(Boursier.com) — Casino publie un Chiffre d'affaires Groupe en variation de -5,5% en données publiées à 4,56 MdsE et de -5,3% en données comparables au T3.

En France Retail, la variation de -5,6% en données comparables, reflète :

l'effet des mesures de réajustement tarifaire en Supermarchés / Hypermarchés prises sur T1. Le retournement commercial des supermarchés historiques se confirme avec un trafic clients et des volumes désormais positifs à respectivement +8% et +3% en 4S, tandis que les hypermarchés enregistrent une amélioration progressive de leur trafic clients;

une croissance de +0,4% des enseignes parisiennes et de proximité, pénalisée par la météo défavorable ayant impacté les ventes non alimentaires. Les ventes alimentaires sont à +1,3%.

Chez Cdiscount, la réduction assumée des ventes de produits se poursuit, tandis que les ventes de services (dont les commissions Marketplace) progressent (+7%), conduisant à une forte amélioration du mix. L'ensemble se traduit par une diminution du chiffre d'affaires de -25%.

En Amérique latine, GPA maintient une croissance dynamique (+8,3% en données publiées et +6,4% en données comparables)

Dette financière nette (DFN) :

Au 30 septembre 2023, la DFN Groupe s'établit à 6,2 MdsE, en hausse de +0,1 MdE vs 30 juin 2023

Amérique latine (GPA)

Les ventes de GPA sont en hausse de +5,7% en comparable5 sur le trimestre :

La Proximité enregistre une croissance comparable de +7,7%, en amélioration séquentielle par rapport au T2 2023 (+5,8%)

Les supermarchés Extra Mercado6 affichent une croissance comparable de +2,5%, en ligne avec les trimestres précédents, soutenue par l'accélération de la croissance des volumes

Au début du mois d'août, GPA a achevé la conversion des supermarchés Compre Bem en Extra Mercado et constate déjà une reprise de la rentabilité des magasins convertis au cours de ce trimestre. Cette conversion n'a pas engendré d'investissements importants, notamment grâce à la coopération des principaux fournisseurs

Les ventes de Pão de Açúcar progressent de +7,2% en comparable, en ligne avec le rythme de croissance observé depuis le début de l'année. La performance a été soutenue par la croissance des volumes dans un contexte trimestriel déflationniste, résultant notamment de la poursuite d'une stratégie de recentrage sur les produits frais.

GPA a publié son chiffre d'affaires du 3ème trimestre le 30 octobre 2023.