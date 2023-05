Casino : Le Chiffre d'affaires du T1 ressort à 5,4 Mds, en croissance de +1% en données comparables

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires du Groupe Casino ressort à 5,4 Mds au T1, en croissance de +1% en données comparables.

En France Retail, variation de -0,4% en données comparables reflétant une accélération séquentielle des enseignes parisiennes et de proximité (+4,6% après +2,8% au T4 2022) et un chiffre d'affaires hypermarchés et supermarchés encore en baisse significative dans l'attente de l'impact des réajustements tarifaires effectués.

En Amérique latine, maintien d'une croissance élevée (+9,5% en données comparables) avec de bonnes performances de GPA et Grupo Éxito.

Faits marquants du trimestre

-Dette financière nette Groupe à 5,1 MdsE, en réduction de 1,3 MdE depuis fin 2022 et de 2,4 MdsE sur les 12 derniers mois.

-Dette financière nette France à 4,5 MdsE, stable depuis fin 2022 et en réduction de 0,8 MdE sur 12 mois.

-Cession d'une participation de 18,8% dans Assaí pour 723 ME et de plusieurs actifs en France (Sudeco, part dans GreenYellow, actifs immobiliers) portant le total du plan de cession réalisé en France à 4,2 MdsE.