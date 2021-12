Casino : lancement d'une offre de rachat d'obligations

(Boursier.com) — Casino lance aujourd'hui une offre de rachat portant sur les obligations à échéances février 2025 (ISIN : FR0012369122) et août 2026 (ISIN : FR0012074284). L'offre de rachat débute ce 13 décembre et expirera à 17:00 (heure de Paris) le 17 décembre 2021. Ses résultats seront communiqués le 20 décembre et son règlement est prévu le 22 décembre 2021.