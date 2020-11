Casino : lancement d'une offre de rachat d'obligations

(Boursier.com) — Casino annonce le lancement d'une offre de rachat portant sur les obligations à échéances mai 2021 (ISIN: FR0011052661), juin 2022 (ISIN : FR0013260379), janvier 2023 (ISIN : FR0011400571) et mars 2024 (ISIN : FR0011765825) en circulation. Dans le cadre de cette offre, Casino acceptera toutes les obligations à échéance mai 2021 apportées et un montant cumulé des obligations à échéances juin 2022, janvier 2023 et mars 2024 pouvant atteindre 150 millions d'euros, ce plafond étant indicatif. L'offre de rachat débutera le 9 novembre et expirera à 17:00 (heure de Paris) le 16 novembre 2020. Les résultats de l'offre de rachat seront communiqués le 17 novembre. Il est prévu que le règlement de l'offre intervienne le 20 novembre.