Casino lance une offre de rachat de ses obligations EMTN 2023

(Boursier.com) — Le Groupe Casino lance une offre de rachat visant la totalité de sa souche obligataire EMTN 2023 (189,7 millions d'euros) de maturité 25 janvier 2023. L'offre de rachat est lancée au pair sous un format "any and all" en vertu duquel toutes les obligations valablement apportées à l'offre seront acceptées pour rachat.

L'offre a débuté le vendredi 28 octobre. Sa clôture est prévue pour le vendredi 4 novembre (17h CET).

L'opération sera financée au moyen de fonds disponibles sur le compte séquestre du Groupe dont le solde est actuellement de 189,7 ME.