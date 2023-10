Casino : lance un avertissement sur ses activités en France

(Boursier.com) — Casino , qui a annoncé hier soir son entrée en procédure de sauvegarde accélérée, dévoile des indicateurs financiers fortement dégradés au troisième trimestre en France et lance un gros avertissement sur résultats. Sur le segment France Retail, les ventes du trimestre s'établissent ainsi à 3,396 milliards d'euros, en variation comparable de -5,6% reflétant une légère croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+0,4%), pénalisées par la météo sur les ventes non alimentaires, et un trimestre négatif dans les Supermarchés / Hypermarchés (-14,4%) du fait de la mise en oeuvre des mesures de réajustement tarifaire, montrant néanmoins une amélioration séquentielle notamment sur les supermarchés historiques, dont le trafic client et les volumes sont désormais positifs.

Les Supermarchés Casino et Hypermarchés enregistrent à nouveau des ventes en recul (-14,4% en comparable), du fait notamment des baisses de prix significatives (-10% en moyenne). Les tendances continuent néanmoins de s'améliorer sur le trafic clients et les volumes, précise le groupe. Au total, le chiffre d'affaires France est en variation de -8,3% en données publiées et de -8,2% en données comparables.

L'EBITDA du 3ème trimestre est de 136 ME, et de -12 ME après loyers, marqué principalement par les investissements sur les marges dans les hypermarchés et supermarchés Casino. Du fait de l'amélioration séquentielle des tendances de volumes de Distribution Casino France, la baisse de l'EBITDA France sur un an s'établit à -196 ME au T3, moins forte qu'au T2 où elle s'établissait à -311 ME.

Compte tenu des investissements prix nécessaires pour poursuivre le redressement du trafic et des volumes en HM et SM dans un contexte concurrentiel accru, le Groupe estime désormais que l'EBITDA annuel 2023 après loyers, prévu à 214 ME en juillet dernier, sera inférieur au niveau atteint fin septembre 2023 sur 12 mois glissants, soit 100 ME.

Au 30 septembre, la dette financière nette s'établit à 5,6 MdsE, en hausse de +0,2 MdE par rapport au 30 juin 2023.