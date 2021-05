Casino : L'EBITDA après loyer progresse à 189 ME au T1

Casino : L'EBITDA après loyer progresse à 189 ME au T1









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe de distribution Casino publie un chiffre d'affaires de 7,1 milliards d'euros au premier trimestre, stable à données comparables et en progression de 6,5% sur deux ans, porté par les enseignes de proximité et une forte croissance de l'e-commerce. L'EBITDA après loyer progresse de 34 millions d'euros par rapport au premier trimestre 2020, à 189 millions d'euros.

Sur le segment France retail, le chiffre d'affaires ressort à 3,4 milliards d'euros, en baisse de 6,4% sur un an.

Après avoir vendu ses magasins déficitaires et remis ses enseignes dans le vert, le distributeur s'est concentré sur la croissance et l'expansion, avec notamment l'ouverture de 115 magasins de proximité sur le trimestre et le développement de l'e-commerce alimentaire. "Ces leviers de croissance, qui constituent un axe fort de différenciation stratégique, poursuivront leur accélération dans les prochains trimestres", explique la direction du distributeur.

Le groupe a poursuivi le renforcement de sa structure financière avec le refinancement du Term Loan B de 1,225 MdE et de maturité janvier 2024 par (i) un nouveau Term Loan B de 1 MdE, de maturité août 2025 et de taux d'intérêt Euribor + 4% (en baisse de -27% par rapport au taux d'intérêt de Euribor + 5,5% du Term Loan B précédent) et, (ii) une nouvelle obligation non sécurisée de 525 ME et de maturité avril 2027. L'excédent de 300 ME servira au refinancement futur de dettes.