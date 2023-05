Casino : Kretinsky aurait un plan pour les créanciers

(Boursier.com) — Casino abandonne encore 3,5% à 5,6 euros ce mercredi, et porte ses pertes depuis le début du mois à près de 30%. Alors que Moody's a encore abaissé la notation crédit du groupe, 'Bloomberg' croit savoir que Daniel Kretinsky envisage d'offrir une porte de sortie aux créanciers les plus importants du distributeur. L'investisseur tchèque, qui propose d'injecter des capitaux frais dans le groupe qui lutte pour sa survie et de prendre une participation majoritaire, travaillerait sur une proposition qui épargnerait des pertes aux prêteurs garantis et détenteurs de plus de 4 milliards d'euros d'obligations, selon une personne au fait du dossier citée par l'agence.

La proposition comprendrait un rachat de dettes avec une forte décote pour les 3,6 milliards d'euros d'obligations non garanties et perpétuelles de la société, mais à un niveau plus élevé que les prix du marché. Certaines de ces obligations pourraient être converties en actions, ce qui permettrait à l'entreprise de ne plus avoir de dettes non garanties. L'offre présentée à Casino est indicative et pourra évoluer en fonction des conclusions du processus de due diligence et tout au long des négociations en cours, précise l'agence.

Le détaillant a dernièrement annoncé l'ouverture d'une procédure de conciliation pour une durée initiale de quatre mois, éventuellement prorogeable d'un mois. Cette procédure a pour objectif de permettre au groupe Casino d'engager des discussions avec ses créanciers financiers dans un cadre juridiquement sécurisé.