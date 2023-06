Casino : Jean-Charles Naouri auditionné par la Brigade financière

(Boursier.com) — Casino trébuche encore de 5,2% à 5,3 euros à la mi-journée à Paris. Alors que le distributeur lutte pour sa survie, Jean-Charles Naouri est auditionné dans les locaux de la police judiciaire parisienne dans le cadre d'une enquête pour manipulation de cours et délit d'initié, affirme le 'JDD'. Selon l''AFP', qui confirme cette information et cite une source proche du dossier, le PDG de Casino, auditionné par la Brigade financière, a été placé en garde à vue. L'enquête a été ouverte en 2020 par le Parquet national financier pour des faits qui remonteraient à 2018 et 2019.