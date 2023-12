Casino : Intermarché et Auchan vont reprendre la quasi totalité des hyper et supermarchés

(Boursier.com) — Comme attendu, Intermarché et Auchan vont se partager la quasi-totalité du parc d'hyper et supermarchés de Casino. Dans un communiqué, le distributeur stéphanois confirme être entré en négociations exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail en vue de la cession de ces actifs sur la base d'une valeur d'entreprise fixe de 1,35 milliards d'euros (hors immobilier).

Le périmètre de magasins intégrés représente un chiffre d'affaires total pour l'année 2022 d'environ 3,6 milliards d'euros HT (hors essence) pour 313 magasins. L'ensemble des salariés des magasins transférés seraient repris par le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail. Certains actifs immobiliers pourraient faire également partie du périmètre de l'opération.

Les produits permettront de soutenir la restructuration financière envisagée, l'investissement dans le périmètre maintenu, et l'accompagnement social pour les salariés concernés. Ces discussions seront soumises à la consultation des instances représentatives du personnel, aux autorités réglementaires compétentes et aux gouvernances respectives du groupe Casino, du Groupement Les Mousquetaires, et d'Auchan Retail.

Cette opération est notamment subordonnée à la réalisation de la restructuration financière du Groupe Casino. Il est précisé que cette entrée en discussions exclusives a été approuvée préalablement par le consortium (EP Equity Investment III, Fimalac et Trinity Investments Designated Activity Company) conformément à l'accord de lock-up en date du 5 octobre 2023 et toujours en vigueur. Ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre les parties qui pourrait intervenir avant la fin du premier trimestre 2024 et dont le marché sera tenu informé.

La cotation des actions Casino reprendra demain matin à l'ouverture du marché.