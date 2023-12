Casino : Intermarché et Auchan se partageraient 320 hyper et supermarchés

(Boursier.com) — Intermarché et Auchan devraient rafler la mise. Alors que le titre Casino est suspendu depuis ce matin, les deux groupes de distribution devraient reprendre 320 hypermarchés et supermarchés de Casino dans le cadre d'une offre commune, croit savoir 'Les Echos'. Le mois dernier, Casino avait indiqué avoir reçu des marques d'intérêts préliminaires en vue de l'acquisition de magasins du périmètre hypermarché et supermarché, sans toutefois préciser les acquéreurs ni le nombre de magasins que l'entreprise envisageait de vendre.

Selon le quotidien financier, Intermarché et Auchan auraient mis 1,6 milliard d'euros sur la table pour reprendre ces 320 magasins qu'ils se partageraient " à peu près à part égale ". Alors que Carrefour et Lidl étaient également dans la course, Auchan se serait dit prêt à reprendre les 7.000 petites supérettes de proximité de Casino si ce dernier décidait finalement de les vendre. Et ce afin d'écarter Carrefour de la course.

En procédure de sauvegarde accélérée, Casino devrait communiquer à la clôture du marché. Le groupe stéphanois doit être repris l'an prochain par une nouvelle équipe de direction menée par l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.