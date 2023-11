Casino : hésitations après le nouveau warning

(Boursier.com) — Matinée volatile pour Casino. Après une ouverture en retrait, l'action tente de remonter la pente sur le marché parisien. Le distributeur a, pour la seconde fois en un mois, abaissé son objectif d'EBITDA 2023 après loyers en France en raison d'un redressement plus lent que prévu de l'activité dans ses hypermarchés et de l'impact de ses investissements. Cet indicateur est ainsi désormais attendu entre -140 ME et -78 ME en fonction de la bonne réalisation des plans d'actions, contre un niveau inférieur à 100 ME attendu il y a moins de quatre semaines.

En tenant compte de la nouvelle trajectoire 2023, du maintien du crédit fournisseur et des produits de cession attendus de la vente d'Exito, le groupe Casino n'anticipe pas, sur la base des prévisions revues par les cabinets Accuracy et Advancy, de problème de liquidité d'ici à la date de réalisation de la restructuration financière qui devrait intervenir d'ici la fin du 1er trimestre 2024. La mise en oeuvre des augmentations de capital prévues par cette restructuration financière entraînera une dilution massive des actionnaires existants et Rallye perdra le contrôle de Casino.

En outre, compte tenu des nouvelles prévisions pour l'exercice en cours, le distributeur a revu à la baisse ses estimations pour la période 2024-2025. L'an prochain, l'EBITDA France après loyers est désormais attendu à 222 ME contre 401 ME visé fin septembre.