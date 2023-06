Casino : gros rebond !

(Boursier.com) — Dans de gros volumes, Casino rebondit de plus de 10% à 8,3 euros en ce milieu de semaine. Dans une note dédiée au distributeur, JP Morgan explique que le groupe doit obtenir de nouveaux capitaux dans les six prochains mois alors qu'il s'efforce de restructurer son bilan dans le cadre d'une procédure de conciliation ouverte. La firme a un besoin croissant de liquidités car le produit de la vente d'actifs non essentiels et la marge de manoeuvre par rapport aux clauses restrictives ne parviennent pas à compenser la consommation de liquidités. "Les propositions de recapitalisation déposées devraient signifier des décotes importantes pour les détenteurs d'obligations non garanties, tout en diluant considérablement les actionnaires existants. L'échec de la mise en oeuvre d'un accord consensuel dans ce cadre nécessiterait probablement un processus plus coercitif tel que la sauvegarde", ajoute la banque, à 'sous-pondérer' sur le titre.