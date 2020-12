Casino : GPA dans l'indice RSE de la bourse brésilienne

Casino : GPA dans l'indice RSE de la bourse brésilienne









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Filiale brésilienne du groupe Casino, GPA vient d'intégrer l'indice ISE B3, indice RSE de la bourse locale. Cet indice vient saluer les entreprises qui se mobilisent le plus efficacement pour l'environnement, le social et la gouvernance d'entreprise. Lancé en 2005, cet indice est aujourd'hui composé de 39 entreprises. Sur l'ensemble des entreprises et secteurs représentés, GPA est, aujourd'hui, le seul distributeur. Cette reconnaissance "démontre et renforce la volonté de GPA et de ses collaborateurs au Brésil d'être un acteur moteur et majeur de la transformation de la société, vers un modèle de consommation plus durable et responsable", se réjouit Casino.