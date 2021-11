Casino / Gorillas : partenaires de quick-commerce

(Boursier.com) — Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d'un accord stratégique (MoU) en vue de conclure un partenariat majeur pour le marché du quick-commerce en France. Ce partenariat atteste de l'ambition partagée par le groupe Casino et Gorillas de s'affirmer comme des acteurs de référence du quick-commerce sur le marché français et européen. Le groupe Casino renforce ainsi le leadership de Monoprix et de Franprix au coeur des villes, tandis que Gorillas accélère davantage sa croissance sur le marché français.

A travers cet accord, le groupe Casino donne accès à Gorillas à ses produits de marque nationale et aux produits de marque Monoprix, reconnus pour leur qualité exceptionnelle. Ces produits seront disponibles sur la plateforme Gorillas et livrés en quelques minutes, à Paris, Lille, Bordeaux, Lyon et Nice.

Dans un second temps, le groupe Casino s'appuiera sur l'expertise technologique et opérationnelle de Gorillas, qui assurera depuis ses magasins en France la préparation et la livraison ultra-rapide de commandes en ligne, passées par les clients sur les propres plateformes de Monoprix et Franprix.

Le groupe Casino sera par ailleurs associé à la création de valeur via une participation au capital de Gorillas en France et au niveau Groupe en Allemagne.

La conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin de l'année 2021.