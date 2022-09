Casino : Franprix et la Famille Zouari prolongent leur partenariat

(Boursier.com) — Franprix , filiale du groupe Casino, et la Famille Zouari ont décidé de prolonger leur partenariat historique et stratégique.

Cette collaboration a vocation à participer au dynamisme de la politique de développement de l'enseigne avec la création de nouvelles synergies et un objectif commun de 75 ouvertures de magasins.

Jean-Charles Naouri, Président-directeur général du groupe Casino, déclare : "Je me réjouis du renouvellement de l'accord liant Franprix à la Famille Zouari. Ce renouvellement anticipé permettra au Groupe d'accélérer encore l'implantation des formats porteurs que sont les magasins Franprix dans les zones urbaines et périurbaines. Ces nouveaux magasins viendront s'ajouter aux 1.000 Franprix existants". Moez-Alexandre Zouari, Président du Family Office Famille Zouari, ajoute : "Nous avons créé conjointement Pro Distribution il y a 25 ans, convaincus que le format de la proximité était un format porteur, résiliant et novateur. Aujourd'hui, il répond toujours à un vrai besoin pour les consommateurs. Fort de notre expérience et expertise dans le commerce de proximité, notre ambition est d'accélérer notre plan de développement et d'expansion pour les années à venir. Nous nous réjouissons de poursuivre cette dynamique avec le groupe Casino".