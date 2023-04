Casino : forte volatilité sur le titre après les dernières annonces

(Boursier.com) — Grosse volatilité sur Casino ce lundi. Dans de gros volumes, le titre qui avait ouvert en forte baisse avant de rebondir, recule désormais de 2,6% à 6,3 euros. Le distributeur fait à nouveau les gros titres. Et pour cause, le groupe pourrait changer de contrôle après que Daniel Kretinsky, via EP Global Commerce, eut proposé la mise en oeuvre d'une augmentation de capital de 1,1 milliard d'euros. L'homme d'affaires tchèque, qui détient déjà 10,06% du capital du groupe stéphanois, participerait à une augmentation de capital réservée de Casino à hauteur de 750 millions d'euros. Parallèlement, Fimalac, qui est également déjà actionnaire de la société, aurait la possibilité de souscrire à une augmentation de capital qui lui serait réservée, à hauteur de 150 ME. Par ailleurs, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 ME.

Casino a indiqué avoir pris acte de la proposition. Il l'analysera au cours des prochaines semaines. La société a précisé n'avoir pas demandé la nomination de conciliateurs, à ce stade, et elle continue de respecter ses obligations au titre de ses engagements financiers.

Parallèlement à cette annonce, Casino a indiqué, dans le cadre de ses discussions avec Teract avec lequel il a engagé début mars un processus de rapprochement dans la distribution en France, avoir engagé des discussions exclusives avec le Groupement Les Mousquetaires pour approfondir leurs partenariats industriels et d'achats. "Le Groupement Les Mousquetaires et le groupe Casino envisagent de prolonger de deux ans la durée de leurs alliances jusqu'en 2028 et d'étendre leurs accords au nouvel ensemble à constituer entre le groupe Casino et Teract, qui serait contrôlé par le groupe Casino". La nouvelle entité pourrait céder au Groupement Les Mousquetaires, sur plusieurs années et à prix de marché, un ensemble de points de vente issus du périmètre Casino France représentant au minimum 1,1 MdE de chiffre d'affaires TTC.

Par suite, le Groupement Les Mousquetaires pourrait devenir également actionnaire minoritaire de la nouvelle entité. Dans ce contexte, InVivo et le Groupement Les Mousquetaires envisagent un investissement de 300 ME dans la nouvelle entité.

Bryan Garnier ('vendre') parle d'une proposition très surprenante car Daniel Kretinsky a toujours été assez discret. On ne sait toujours pas si M.Kertinsky est monté au créneau contre Casino ou s'il a été appelé au secours par Jean-Charles Naouri ou encore par Teract en amont de la fusion. Dans tous les cas, M.Naouri semble désormais de plus en plus prêt à perdre son emprise sur Casino plus rapidement que prévu initialement compte tenu des risques de faillite de ses holdings, explique le broker, à 'vendre' sur la valeur.

Pour Nicolas Champ, analyste chez Barclays ('sous-pondérer'), l'injection de capital proposée entraînerait une dilution qui pourrait être "très importante" pour les détenteurs de titres existants. Il se demande si cela suffira à résoudre les problèmes de bilan : la dette nette de Casino France était d'environ 4,5 milliards d'euros à la fin de l'année dernière et sa génération de cash-flow net sous-jacent estimée à environ 1,2 milliard d'euros. Il pourrait par ailleurs s'avérer difficile de réaliser certaines des conditions liées à l'augmentation de capital, ou pour le PDG et actionnaire majoritaire de Casino d'accepter le changement de contrôle, ajoute-t-il.