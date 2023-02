Casino : Forte croissance en Amérique latine, accélération de l'expansion en France

(Boursier.com) — Sur l'année 2022, la croissance du chiffre d'affaires du Groupe Casino a été tirée par le Latam et les formats porteurs en France, dans un environnement marqué par l'inflation.

Le Chiffre d'affaires Groupe ressort à 33,6 MdsE (+5,2% en comparable, +10% en données publiées). L'activité France Retail monte de +1,5% en comparable avec de solides performances pour la proximité (+6,6%) et Franprix (+3,4%).

Cdiscount note une amélioration du mix avec une quote-part de la marketplace à 52% du GMV total (+6pts) dans un marché du e-commerce en contraction.

L'Amérique latine grimpe de +12% en comparable (+23% en données publiées) avec d'excellentes performances d'Assaí (+31% en publié, +10% en comparable) et de Grupo Éxito (+21% en publié, +21% en comparable).

Au 4ème trimestre 2022, Casino a réalisé une forte croissance au Latam et une stabilité en France. Le Chiffre d'affaires Groupe est de 9,2 MdsE (+4,4% en données comparables, +10% en données publiées). L'activité France Retail fait ressortir des ventes stables en comparable (+0,1%), en croissance dans les enseignes parisiennes (Franprix +5,5%, Monoprix +1,8%) et la proximité (+4,4%). Cdiscount souligne une accélération de la marketplace qui représente 54% du GMV total (+9pts). L'Amérique latine est à +12% en comparable (+24% en données publiées) avec d'excellentes performances d'Assaí (+38% en publié, +11% en comparable) et de Grupo Éxito (+18% en publié, +16% en comparable).

Succès du plan d'expansion en France

879 magasins ont été ouverts dans des formats de proximité en 2022, au-delà de la cible de 800, dont 352 au 4ème trimestre, principalement en franchise.

Au total, les ouvertures et nouveaux adhérents en proximité ou supermarchés en 2022 représentent un volume d'affaires année pleine de plus de 500 ME.