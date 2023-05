Casino : Fimalac n'est plus au Conseil

(Boursier.com) — Dans un bref communiqué, Casino confirme que Fimalac ne fait plus partie de son Conseil. "Afin d'éviter tout risque de conflit d'intérêt dans le cadre de l'étude par le groupe Casino de la proposition de EP Global Commerce a.s. et de ne gêner en aucune façon les travaux du Conseil d'administration, Fimalac a fait part ce jour à Casino, Guichard-Perrachon de sa décision de démissionner de son poste d'administrateur, avec effet immédiat".

Fin avril, alors que le groupe stéphanois se bat depuis des années pour réduire son endettement, Casino a annoncé avoir reçu une lettre d'intention de EP Global Commerce, une société tchèque contrôlée par Daniel Ketínský affiliée à VESA Equity Investment (qui détient 10,06% de Casino) pour souscrire à une augmentation de capital réservée de Casino, à hauteur de 750 millions d'euros. Fimalac a lui la possibilité de participer à une AK réservée à hauteur de 150 ME tandis qu'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription serait offerte aux actionnaires existants de Casino, à hauteur de 200 ME.

Le distributeur avait alors indiqué prendre acte de la proposition sans en dire davantage. L'opération pourrait en effet conduire à un changement de contrôle de Casino et à une dilution très significative des actionnaires existants. Mais le temps presse.