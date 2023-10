Casino fait le point sur les adhésions à l'accord de 'lock-up'

(Boursier.com) — Casino annonce qu'au 17 octobre 2023, date butoir pour adhérer à l'accord du 5 octobre 2023, dit "Accord de Lock-up" relatif à sa restructuration financière, les créanciers suivants ont adhéré à l'Accord de 'Lock-up' :

- des créanciers détenant économiquement 98,6% du Term Loan B

- des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 90,0% du RCF ;

- des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 78,0% de ces obligations ;

- 51% des créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield, obligations EMTN, et NEU CP) ; et

- 44,3% des porteurs de TSSDI.

Les autres créanciers financiers du Groupe peuvent encore adhérer à l'Accord de 'Lock-up', mais ils ne bénéficieront ni de la commission d'adhésion à l'Accord de 'Lock-up' ni du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros.

Par ailleurs, le comité ad hoc a désigné Sorgem Evaluation, représenté par l'expert indépendant Maurice Nussenbaum, afin qu'il se prononce sur le caractère équitable des conditions financières du plan de restructuration pour les actionnaires actuels de Casino.