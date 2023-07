Casino : fait durer le suspense

(Boursier.com) — Casino semble avoir du mal à trancher. Le distributeur annonce que EP Global Commerce et Fimalac, ainsi que 3F Holding, ont étendu la durée de validité de leurs offres respectives, déposées le 4 juillet dernier, au 12 juillet.

La proposition menée par le milliardaire tchèque et Marc Ladreit de Lacharrière, tous deux déjà actionnaires du groupe, prévoit une augmentation de capital de 1,35 milliard d'euros, avec une contribution de 900 millions d'euros de la part des deux hommes d'affaires via leur société respective, EP Global Commerce et Fimalac. Les 450 ME restants seront apportés par des créanciers de Casino. Le projet prévoit aussi de convertir 1,5 milliard d'euros de dette sécurisée en actions ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

De son côté, 3F Holding compte injecter 900 millions d'euros d'argent frais : 450 ME sous forme de fonds propres (dont un minimum de 350 ME souscrit par 3F et un fonds créancier) et 450 ME sous forme de dette super senior. Le projet prévoit aussi la conversion de 300 ME de dette sécurisée, ainsi que la totalité de la dette non sécurisée.

Casino s'est fixé comme objectif de réunir au moins 900 millions d'euros en nouveaux fonds propres alors que la maison-mère des supermarchés Monoprix et Franprix est en grandes difficultés financières et risque le défaut sans aide extérieure. Mais, comme le groupe stéphanois l'a récemment rappelé, "quel que soit le plan de restructuration final, les actionnaires de Casino seront massivement dilués et Rallye perdra le contrôle de Casino".