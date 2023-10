Casino : extension de la période d'adhésion à l'accord de lock-up

(Boursier.com) — Dans le prolongement de ses communiqués du 5 et du 11 octobre, le groupe Casino annonce qu'au 13 octobre, les créanciers suivants ont adhéré à l'accord intitulé accord de lock-up relatif à sa restructuration financière :

- des créanciers détenant économiquement 98,4% du Term Loan B1 ;

- des principaux groupes bancaires commerciaux et certains des créanciers susvisés détenant économiquement 90% du RCF2 ;

- des porteurs des obligations émises par Quatrim représentant 77,8% de ces obligations ;

- 44% des créanciers financiers non sécurisés (obligations high yield, obligations EMTN, et NEU CP) ; et

- 42,7% des porteurs de TSSDI.

Le Groupe a décidé d'étendre jusqu'au mardi 17 octobre 2023 à 18h (CET) la date butoir pour adhérer à l'Accord de Lock-up afin de bénéficier du droit de souscrire à l'augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros et de la commission d'adhésion à l'Accord de Lock-up (s'agissant des créanciers non sécurisés et des porteurs de TSSDI exclusivement ; et étant précisé que le montant de cette commission d'adhésion sera porté à 40 bps en cas d'approbation du plan à la majorité des 2/3 par les créanciers non sécurisés ou les porteurs de TSSDI, selon le cas).