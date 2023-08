Casino : EthiFinance Ratings a mis à jour la notation du programme de Neu CP de Fimalac SE

(Boursier.com) — Agence de notation crédit d'EthiFinance, EthiFinance Ratings qui note publiquement le programme de Neu CP de Fimalac SE, a suivi de près la situation du distributeur alimentaire français Casino et l'investissement de Fimalac aux côtés d'EPGC a.s. et d'Attestor, pour reprendre le groupe.

Bien que non divulgué, en raison de la confidentialité des négociations, l'investissement potentiel de Fimalac dans Casino a déjà été pris en compte dans l'action de notation du 5 juillet 2023 (qui confirmait la notation à EF1+).

En l'état, la situation actuelle de l'offre est conforme aux projections d'EthiFinance Ratings et n'a pas eu d'incidence sur cette notation NEU CP.

EthiFinance Ratings continuera à suivre la situation, conjointement avec Fimalac...