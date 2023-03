Casino et Teract signent un accord d'exclusivité pour créer le leader français de la distribution responsable

(Boursier.com) — Teract et le groupe Casino annoncent entrer en exclusivité en vue de conclure un accord engageant afin de créer le leader français de la distribution responsable et durable.

Teract et le groupe Casino expliquent partager une même vision des défis à relever par la grande distribution en termes d'attentes nouvelles des consommateurs et d'impact environnemental. Ils souhaitent s'associer pour y répondre et entrent aujourd'hui en discussions exclusives autour de la création de deux entités distinctes.

Une entité, contrôlée par Casino, regrouperait les activités de distribution en France. Le groupe Casino apporterait ainsi au nouvel ensemble plus de 9.100 magasins, son leadership incontesté dans la proximité, la force de ses enseignes, son offre digitale et ses bonnes pratiques RSE. Teract apporterait son savoir-faire et son expertise dans l'exploitation des jardineries-animaleries et l'alimentaire.

D'autre part, une entité nouvelle, nommée Teract Ferme France, sera contrôlée par InVivo. Elle en charge de l'approvisionnement en produits agricoles, locaux et en circuit court permettant la promotion des territoires et une meilleure valorisation des productions agricoles. Teract Ferme France bénéficiera d'une proximité forte avec le monde agricole au travers du groupe InVivo, son actionnaire majoritaire.

Ce rapprochement sera fortement créateur de valeur.

L'opération valoriserait les activités mises en commun par le groupe Casino et Teract à un poids relatif respectivement de 85% et 15% en valeur d'entreprise, avant prise en compte de la structure de bilan du nouvel ensemble.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre un plan de croissance ambitieux, le nouvel ensemble se doterait d'un niveau de fonds propres supplémentaires de l'ordre de 500 millions d'euros. A ce titre, dans une démarche conjointe, Casino et les actionnaires de référence de Teract ont d'ores et déjà engagé des discussions avec un certain nombre d'investisseurs désireux de rejoindre le nouveau tour de table actionnarial.

La composition des organes de gouvernance et de direction des deux entités associerait étroitement les actionnaires de référence du groupe Casino et de Teract, ainsi que leurs équipes.

Ce projet reste conditionné à la conclusion d'un accord engageant entre le groupe Casino et Teract, qui pourrait être atteinte avant la fin du second trimestre de l'année en cours.

Ce projet serait soumis à la consultation des instances représentatives du personnel des deux groupes ainsi qu'aux gouvernances respectives du groupe Casino, de Teract et de InVivo. L'accord engageant ferait l'objet à sa signature d'une nouvelle communication au marché et serait soumis à l'approbation des autorités de concurrence et des actionnaires et créanciers des deux parties.