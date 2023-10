Casino et le Groupement Les Mousquetaires ont réalisé la cession de la première vague de 61 points de vente

(Boursier.com) — En application du protocole signé le 26 mai dernier, le Groupement les Mousquetaires et le groupe Casino

ont conclu :

-La cession d'un groupe de 61 points de vente issus du périmètre Casino France (Hypermarchés, Supermarchés, Franprix, Enseignes de proximité) réalisant un chiffre d'affaires magasins pour l'année 2022 de 563 millions d'euros HT (soit 621 millions d'Euros de CA TTC), sur la base d'une valeur d'entreprise de 209 millions d'euros y compris stations services;

-L'extension de leur coopération aux achats aux produits alimentaires de marque distributeur.

Cette dernière, AUXO Private Label est déjà opérante et lancera ses prochains appels d'offre prochainement. Par ailleurs, la durée des trois alliances aux achats AUXO déjà créées est prolongée de deux ans, soit jusqu'en 2028 ;

-La conclusion d'un accord d'approvisionnement auprès des filières Marée et Boucherie du groupement les Mousquetaires, s'appuyant sur le savoir-faire d'Agromousquetaires.

Ces opérations ont été réalisées le 30 septembre 2023. Ainsi, le groupe Casino a encaissé le prix de cession et le groupement les Mousquetaires a d'ores et déjà pris possession de 58 des 61 points de vente cédés.

Le passage sous enseignes Intermarché ou Netto sera effectif courant octobre, le temps nécessaire aux travaux de changement d'enseigne des magasins cédés.

Second périmètre

Par ailleurs, conformément aux accords conclus en mai 2023, le groupe Casino est engagé à céder (promesse de vente) un second périmètre de points de vente représentant 510 millions d'euros de CA HT à horizon maximum de 3 ans.

Le Groupement Les Mousquetaires a acquis une participation non contrôlante de 49% dans ces points de vente et versé à Casino, le 30 septembre 2023, un premier paiement forfaitaire de 140 millions d'euros qui sera déduit du prix définitif calculé sur la base de la valeur de marché des actifs.

Enfin, le Groupement Les Mousquetaires s'est engagé à acquérir (promesse d'achat) auprès du groupe Casino, si celui-ci en fait la demande, un volume complémentaire de magasins représentant 437 millions d'euros de chiffre d'affaires HT pendant une période de trois ans, étant précisé que le Groupement Les Mousquetaires verserait alors à Casino un premier paiement forfaitaire à l'exercice de cette promesse, qui serait déduit du prix définitif calculé sur la base de la valeur de marché des actifs.

Les parties précisent avoir réalisé la consultation de leurs instances représentatives du personnel concernées et satisfait aux obligations en matière de droit de la concurrence.