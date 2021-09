Casino et Intermarché débutent leur partenariat

Casino et Intermarché débutent leur partenariat









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Casino et Intermarché annoncent le démarrage de leur partenariat d'achats de produits de grandes marques en France, de leur offre de services internationaux aux grands agro-industriels, et de leur offre de services innovants de data retail pour la publicité ciblée et les promotions personnalisées. Le 15 avril dernier, Intermarché et le groupe Casino annonçaient la conclusion, pour une durée de 5 ans, de ce partenariat stratégique valorisant leurs complémentarités.

La centrale d'achats alimentaires commune, dénommée 'AUXO Achats Alimentaires', pilotée par Intermarché, démarre son activité ce 1er septembre. Basée à Massy (91), sa mission est de négocier, pour le compte des deux partenaires en France, auprès des plus grands groupes industriels, les conditions d'achats des produits de grandes marques de produits de grande consommation - à l'exclusion des produits vendus sous marque propre, des produits frais traditionnels issus de la production agricole ou de la pêche, ainsi que des produits de marque nationale élaborés par des PME ou des entreprises de taille intermédiaire. AUXO Achats Alimentaires est présidée par Jean-Baptiste Berdeaux, adhérent Intermarché. La direction générale est assurée par Tristan Dupont, issu d'Intermarché. La structure dispose de son autonomie de fonctionnement et de ses propres équipes, dont les collaborateurs sont issus aux deux tiers d'Intermarché, et pour un tiers de Casino.

La centrale d'achats non-alimentaires commune, dénommée 'AUXO Achats Non-Alimentaires', pilotée par le groupe Casino, démarre aussi son activité ce 1er septembre. Basée également à Massy (91), sa mission est de négocier, pour le compte des deux partenaires en France, les conditions d'achats de produits de biens techniques, de papeterie ou de textile. AUXO Achats Non-Alimentaires est présidée par Fabrice Soler, issu du groupe Casino. La direction générale est assurée par Stéphane Cathelain, également issu du groupe Casino. La structure dispose également de son autonomie propre et de ses propres équipes, dont les collaborateurs sont issus aux deux tiers du groupe Casino, et pour un tiers d'Intermarché.

"Dans la mythologie grecque, AUXO est la déesse de la croissance, de l'expansion et du progrès", expliquent les partenaires.

À l'international, Intermarché et le groupe Casino ont créé 'Global Retail Services', structure paritaire chargée de proposer des services internationaux aux grands industriels présents sur leurs territoires d'implantation en Europe (France, Belgique, Portugal et Pologne) et en Amérique Latine (Brésil, Colombie, Uruguay et Argentine). L'entité est basée à Bruxelles. Ces prestations de services internationaux visent à permettre aux fournisseurs de se développer de manière plus structurée et cohérente sur leurs marchés, et à favoriser la recherche de synergies avec les fournisseurs. Global Retail Services sera présidé alternativement par Intermarché et le groupe Casino et aura, comme premier président, Stéphane de Fontenay, adhérent Intermarché. Michael Blouet, issu d'Intermarché, a été nommé directeur opérationnel de Global Retail Services, et Laetitia Moulin, issue du groupe Casino, en a été nommée secrétaire générale.

Intermarché et le groupe Casino ont accompli toutes les démarches de notification et d'information auprès des autorités de concurrence compétentes pour ces différents partenariats, ce qui permet de les rendre effectifs pour les négociations commerciales 2022.

AUXO Achats Alimentaires, AUXO Achats Non-Alimentaires ou Global Retail Services travailleront avec un nombre restreint de fournisseurs incontournables par la taille et l'implantation, qui représentent individuellement un poids prépondérant dans de nombreuses catégories de produits. Ces partenariats s'inscrivent dans la durée (5 ans) afin d'offrir de la visibilité et de la stabilité de long terme aux grands industriels auxquels ils s'adresseront et afin de se donner du temps pour déployer des modèles d'approvisionnement différenciants (sécurité alimentaire, innovations, origine, contrats pluriannuels, etc..). Chacun des partenaires, Intermarché et le groupe Casino, garde sa complète indépendance, notamment sur ses autres approvisionnements et, plus largement, sur sa politique commerciale, tarifaire ou promotionnelle, ainsi qu'en matière de développement de réseaux de magasins.