(Boursier.com) — Le groupe Casino et Gorillas annoncent la signature d'un accord stratégique en vue d'étendre leur partenariat à l'enseigne Frichti. Cet accord vient étendre le partenariat mis en place en décembre 2021 entre Gorillas et le groupe Casino, et va permettre à Frichti d'avoir accès aux produits de marque nationale, et aux produits de marque Monoprix.

Ces produits seront disponibles dans les prochains jours sur la plateforme Frichti et livrés aux consommateurs en quelques minutes, dans les zones géographiques où Frichti opère déjà.

Par ce partenariat, qui fait suite à l'acquisition de l'enseigne française Frichti par Gorillas, le groupe Casino

souhaite renforcer les liens entre le leader français du Quick Commerce et Monoprix, leader sur la livraison à domicile dans les centre villes.

Le groupe Casino devient ainsi directement associé à la création de valeur de Frichti via une participation au capital de l'entreprise.

La conclusion de ce partenariat stratégique doit intervenir avant la fin du premier semestre 2022.

"Voici une nouvelle étape dans le partenariat qui lie le groupe Casino à Gorillas. Ce pas supplémentaire dans nos relations illustre une nouvelle fois l'ambition qui est la nôtre de renforcer encore notre stratégie omnicanale. Grâce à ce partenariat, les clients de Frichti, comme ceux de Gorillas, pourront à leur tour bénéficier de la livraison de produits Monoprix dans un temps record" a déclaré Jean-Charles NAOURI, Président-directeur général du groupe Casino.

"A travers l'extension de notre partenariat avec Gorillas, nous donnons la possibilité à de plus en plus de consommateurs qui apprécient les produits à marques Monoprix de les recevoir chez eux en quelques minutes. Cette nouvelle alliance avec Gorillas vient enrichir notre palette de solutions et renforce ainsi notre position de leader dans le domaine du e-commerce de proximité" souligne Guillaume SENECLAUZE, Président de Monoprix.