Casino et Amazon renforcent leur partenariat en France

(Boursier.com) — Fort de la réussite du partenariat commercial conclu entre Monoprix et Amazon en mars 2018, Amazon et le groupe Casino renforcent leur alliance pour continuer de faciliter la vie quotidienne des consommateurs français, en leur apportant un nouveau service de click and collect avec les enseignes Casino. L'objectif est d'offrir aux clients d'Amazon une sélection de produits alimentaires encore plus large à travers la France, et de faire découvrir à de nouveaux clients le savoir-faire des enseignes Casino en matière de e-commerce alimentaire.

Depuis plus de trois ans, Amazon et le groupe Casino travaillent pour déployer ensemble de nouvelles solutions pour faciliter la vie quotidienne de leurs clients incluant du service de livraison alimentaire express et la mise à disposition de points de retrait de colis.

Cette nouvelle phase s'inscrit dans la droite ligne du partenariat entre le groupe Casino et Amazon conclu en mars 2018.

A ce jour, les boutiques Monoprix et Naturalia, disponibles sur Amazon.fr pour les membres Prime, couvrent 70% de la population francilienne ainsi que les villes de Bordeaux, Lyon, Nice et Montpellier. Plus de 9.000 références Monoprix et Naturalia sont disponibles sur le site d'Amazon pour une livraison en 2 heures gratuite à partir de 60 euros d'achat. De plus, 600 points de retrait Amazon Lockers sont déployés dans des magasins du Groupe (Casino Supermarchés, Monoprix, enseignes de proximité Casino...) et plusieurs nouvelles installations sont d'ores et déjà prévues dans les prochaines semaines.

Fort de ces résultats, Amazon et le groupe Casino vont ainsi prochainement déployer un nouveau service de click and collect avec les enseignes Casino en France. Le groupe Casino et Amazon mettent en commun leurs atouts respectifs avec un nouveau service de click and collect

Ce nouveau service sera déployé dès le mois de juillet à Annecy et à Clermont-Ferrand, ainsi que dans une dizaine de magasins des enseignes Casino d'ici la fin de l'été. Il permettra aux membres Amazon Prime de commander en ligne parmi une sélection de plus de 9.000 références alimentaires (marques nationales et marque de distributeur Casino); et de venir récupérer leurs achats dans l'un des 180 points de click & collect Casino (Géant Casino et Casino Supermarchés) qui seront déployés d'ici l'été 2022 à travers toute la France. Avec ce nouveau service, le groupe Casino poursuit sa stratégie digitale en ajoutant un nouveau canal de distribution pour ses produits et permet aux clients d'Amazon d'accéder à une offre alimentaire élargie avec des produits de qualité.