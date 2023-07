Casino : énorme perte au premier semestre

(Boursier.com) — Sans surprise, Casino dévoile des résultats fortement dégradés. Sur les six mois clos fin juin, le distributeur fait état d'un résultat opérationnel courant de -233ME en dégradation de -399 ME sur un an, dont -299 ME sur la France, pour des revenus de 10,96 MdsE (-0,2% en organique). Sur le périmètre France Retail, le chiffre d'affaires est en repli de-2,4% en comparable. Y compris Cdiscount, la variation comparable en France s'établit à -5,7%. L'EBITDA Groupe s'établit à 369 ME, soit une baisse de 52,8% après impact du change et de -51,1% à taux de change constant. Le résultat net est négatif à hauteur de -2,147 MdsE, compte tenu des éléments non cash suivants : dépréciation d'impôts différés actifs en France (-683 ME) et -1,4 MdE de dépréciation de goodwill et marques dont -1,2 MdE en Amérique Latine. La dette financière nette à fin juin atteint 6,1 MdsE, dont 5,5 MdsE en France.

Sur le seul deuxième trimestre, le chiffre d'affaires s'établit à 5,5 MdE, en baisse de 1,2% en comparable. Ce recul reflète une croissance des enseignes parisiennes et de proximité (+2,6% en comparable) et une baisse des hyper et supermarchés Casino (-15,3% en comparable) incluant l'impact du repositionnement tarifaire (-10% en moyenne). En Amérique latine, la croissance est de +7,6% en données comparables avec de bonnes performances de GPA et Grupo Éxito. Sur le périmètre France Retail, la variation du chiffre d'affaires s'établit à -4,2% en données comparables.

Le spin-off de Grupo Éxito a été approuvé par l'AG de GPA le 14 février 2023 et devrait être prochainement finalisé sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Le Groupe détiendrait alors des participations dans deux actifs cotés distincts, ouvrant la voie à des options de monétisation de ces actifs.

Le Groupe a finalisé la cession de la totalité de sa participation dans Assaí le 23 juin dernier après avoir cédé sa participation résiduelle de 11,7%.