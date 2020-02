Casino : encore un soutien

(Boursier.com) — Casino limite son retrait à 0,4% à 36,25 euros à la mi-journée ce jeudi, alors que la valeur bénéficie du soutien de JP Morgan qui a relevé (légèrement) son cours cible de 47 à 48 euros. SocGen qui a aussi rehaussé de 'conserver' à 'acheter' sa recommandation sur le distributeur vise de son côté un cours de 47 euros. La banque cite un rapport rendement/risque plus favorable après la récente chute du titre... L'histoire de Casino n'est "clairement pas simple" et il y a encore beaucoup d'incertitudes, affirme le courtier, qui met toutefois en avant plusieurs catalyseurs positifs : la génération de cash-flow potentiellement rassurante en 2019, les cessions d'actifs en France réalisées dans de bonnes conditions et la "maximisation" de la valeur dans les 12 à 18 mois prochains mois via des cessions ou un démantèlement de la société...

Le distributeur a souffert en fin d'année dernière en France, victime d'une forte concurrence mais surtout de la grève des transports, dont l'impact sur le chiffre d'affaires du groupe est évalué à environ 80 ME. Résultat, la société a revu à la baisse dernièrement son objectif de croissance du résultat opérationnel courant en France à environ 5% en 2019, contre une précédente prévision de 10%. Sur le seul quatrième trimestre, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 9,2 MdsE en hausse de 3,6% en organique et +1,6% en comparable... Le consensus de place tablait néanmoins sur un niveau plus élevé, autour des 9,7 MdsE. Dans l'Hexagone, les ventes à magasins comparables sont restées stables (-1,2% en organique) avec un repli de 0,7% pour les hypermarchés Géant alors que les Supermarchés Casino ont enregistré une croissance de +0,4%.