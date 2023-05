Casino : encore à la peine en France

(Boursier.com) — Casino sous-performe encore nettement le marché ce mardi avec un titre qui cède 4% à 7,1 euros. Il faut dire que les dernières données de Kantar Worldpanel ne sont guère rassurantes pour le distributeur stéphanois. En effet, sur la P04 2023, soit entre le 20 mars et le 16 avril, Casino a vu sa part de marché en France glisser à un rythme record de 110 points de base (dont -100 pb pour les hypers/supers et -10 pb pour Monoprix). Cela confirme que tout changement de prix a besoin de quelques mois/trimestres pour porter ses fruits et que les consommateurs continuent de fuir, souligne Bryan Garnier, à 'vendre' sur le titre.

Le grand gagnant de cette séquence est Leclerc qui s'offre encore 1 point de pdm, à 23,1%, avec 655.000 clients supplémentaires. Comme l'explique le broker, Leclerc continue à bénéficier de sa meilleure image de bas prix quotidien, de longue date, et à sa volonté de retarder/absorber les augmentations de prix autant que possible (maintenant 5 à 40% moins cher que la concurrence).

Le Groupement les Mousquetaires progresse aussi sur la période (+0,5pt avec une pdm 16,2%) tandis que Carrefour se stabilise.